Коронавирус в Украине: Зеленский рассказал о помощи, которая поступит из Китая

20 марта, 2020, 12:09

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая:

10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки

100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

400 тыс. экспресс-тестов;

10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.