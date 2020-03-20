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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Зеленский рассказал о помощи, которая поступит из Китая

Коронавирус в Украине: Зеленский рассказал о помощи, которая поступит из Китая


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о медсредствах, которые в течение двух суток поступят из Китая

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая:

  • 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
  • 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки
  • 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
  • 400 тыс. экспресс-тестов;
  • 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

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