Коронавирус в Украине: Зеленский рассказал о помощи, которая поступит из Китая
20 марта, 2020, 12:09
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о медсредствах, которые в течение двух суток поступят из Китая
Об этом он сказал в видеообращении.
По его словам, в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая:
- 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;
- 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки
- 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
- 400 тыс. экспресс-тестов;
- 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.
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В Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус.
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