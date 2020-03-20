20 марта, 2020, 22:46

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Как уточнили в МЗ, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и г. Киев (2).



Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:

Черновицкая (15);

Днепропетровская 2;

Житомирская 1;

Харьковская (1);

Львовская (1);

Киевская обл. (1);

г. Киев 1.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. Пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.