Коронавирус в Украине: зафиксировано 10 новых случаев в Черновицкой области, всего - 41
20 марта, 2020, 22:46
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и г. Киев (2).
По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Как уточнили в МЗ, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и г. Киев (2).
Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:
Черновицкая (15);
Днепропетровская 2;
Житомирская 1;
Харьковская (1);
Львовская (1);
Киевская обл. (1);
г. Киев 1.
Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. Пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.
- По состоянию на 20:00 20 марта были подтверждены 29 случаев COVID-19 .
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