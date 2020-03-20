Коронавирус в Украине: в Черновцах зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19
20 марта, 2020, 07:33
"Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные
В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.
"Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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