Коронавирус в Украине: три новых случая за день, всего -29
20 марта, 2020, 20:39
В Украине по состоянию на 20:00 20 марта подтверждено 29 случаев COVID-19
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и г. Киев (2).
Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили Черновицкая - 5; Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; Харьковская - (1); Львовская - (1); м. Киев - 1.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750 образцов.
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