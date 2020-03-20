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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в США республиканцы предлагают выплатить по $1200 людям, которые зарабатывают менее $75 тыс. в год

Коронавирус: в США республиканцы предлагают выплатить по $1200 людям, которые зарабатывают менее $75 тыс. в год


фото: reuters
В Республиканской партии предложили выплатить жителям США по $1200 в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщает DW .

Помощь хотят выделить тем, чей доход меньше $75 тыс. в год. Еще по $500 долларов в Республиканской партии предлагают выплатить семьям на каждого ребенка.

Эти меры - часть плана республиканцев по поддержке экономики страны, общая сумма - около триллиона долларов. Так, в поддержку конкретных отраслей в нем предназначены более $200 млрд, из них почти $60 млрд. - для тех компаний, которые занимаются пассажирскими и грузовыми авиаперевозками.

Ожидается, что в ближайшее время этот план рассмотрит Сенат США.

  • Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменил личную встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде (загородная резиденция президента), запланированную на июнь.
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