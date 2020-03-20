Коронавирус в Раде: нардеп Юрчишин сдал тест, потому что контактировал с Шаховым
Об этом он сообщил в Facebook.
"По рекомендациям семейного врача, а точнее регистраторы, Ольги Стефанишиной из Голоса и Александра Линчевского из команды Ульяны Супрун съездил и сдал ПЦР-тест в амбулаторию Верховной Рады Украины. Там тестов очень мало, поэтому делают только тем, у кого симптомы, или кто был в контакте ", - сказал он, добавив, что речь идет о тесте, который дает более гарантированные показатели, а не экспресс-тест, который фиксирует вирус только в активной фазе.
По словам Юрчишина, результаты теста он получит через четыре-пять дней.
"ПЦР-тестов в Украине очень мало, поэтому рекомендую своим коллегам, которые чувствуют себя здоровыми и не были в контакте с Шаховым, не злоупотреблять, а просто самоизолироваться", - сказал он.
- Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
- Позже МЗ подтвердило заражения нардепа.
- 18 марта, в видеообращении президент Владимир Зеленский соврал, что нардеп Сергей Шахов 17 марта был зарегистрирован в зале Верховной Рады.
- 19 марта на Киевщине подтвердили новое заражение коронавирусом.
- Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована.
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