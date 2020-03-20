Коронавирус в Раде: нардеп Юрчишин сдал тест, потому что контактировал с Шаховым

20 марта, 2020, 15:49

Об этом он сообщил в Facebook.

"По рекомендациям семейного врача, а точнее регистраторы, Ольги Стефанишиной из Голоса и Александра Линчевского из команды Ульяны Супрун съездил и сдал ПЦР-тест в амбулаторию Верховной Рады Украины. Там тестов очень мало, поэтому делают только тем, у кого симптомы, или кто был в контакте ", - сказал он, добавив, что речь идет о тесте, который дает более гарантированные показатели, а не экспресс-тест, который фиксирует вирус только в активной фазе.

По словам Юрчишина, результаты теста он получит через четыре-пять дней.

"ПЦР-тестов в Украине очень мало, поэтому рекомендую своим коллегам, которые чувствуют себя здоровыми и не были в контакте с Шаховым, не злоупотреблять, а просто самоизолироваться", - сказал он.