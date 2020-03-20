Коронавирус: в Германии отменили торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
20 марта, 2020, 09:01
Запланированное на 8 мая государственное празднование в Германии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и освобождение страны от нацизма отменено из-за распространения коронавируса
Информацию об этом подтвердили газете Der Tagesspiegel в канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, передает DW.
Соответствующее решение принято президентом, сообщили в министерстве внутренних дел страны. В каком виде будет отмечаться годовщина - неизвестно.
По предварительным планам, в государственной церемонии должны были принять участие как Штайнмайер, так и канцлер Ангела Меркель, а также многочисленные высокопоставленные зарубежные гости.
Нынешняя отмена государственной церемонии - беспрецедентна. Празднование не может быть перенесено в связи с тем, что оно приурочено к конкретной дате.
- По данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию на торжествах ко Дню Победы в Москве.
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