Коронавирус: украинские заробитчане не собираются возвращаться из Польши, - рекрутеры

20 марта, 2020, 12:24

Украинцы, у которых не завершается срок рабочей визы, не собираются выезжать из Польши в связи с коронавирусом

Об этом Укринформу рассказали в польской рекрутинговой компании EastWestLink.

"Мы не видим среди украинцев желания вернуться домой в связи с коронавирусом. Завершение трудоустройства идет по плану: домой пытаются выехать только те, у кого заканчивается срок действия документов на пребывание, разрешение на работу", - отметили в компании.

В то же время пандемия коронавируса привела к временному закрытию многих предприятий.

В компании предполагают, что из-за эпидемии коронавируса принятие на работу граждан Украины в Польше будет ограничено или вообще приостановлено.

Согласно предварительным оценкам, в Польше может находиться до 1,2 млн трудовых мигрантов из Украины.