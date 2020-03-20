Коронавирус: украинские заробитчане не собираются возвращаться из Польши, - рекрутеры
20 марта, 2020, 12:24
Украинцы, у которых не завершается срок рабочей визы, не собираются выезжать из Польши в связи с коронавирусом
Об этом Укринформу рассказали в польской рекрутинговой компании EastWestLink.
"Мы не видим среди украинцев желания вернуться домой в связи с коронавирусом. Завершение трудоустройства идет по плану: домой пытаются выехать только те, у кого заканчивается срок действия документов на пребывание, разрешение на работу", - отметили в компании.
В то же время пандемия коронавируса привела к временному закрытию многих предприятий.
В компании предполагают, что из-за эпидемии коронавируса принятие на работу граждан Украины в Польше будет ограничено или вообще приостановлено.
Согласно предварительным оценкам, в Польше может находиться до 1,2 млн трудовых мигрантов из Украины.
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