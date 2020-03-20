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Espreso.tvОбществоКоронавирус: украинские заробитчане не собираются возвращаться из Польши, - рекрутеры

Коронавирус: украинские заробитчане не собираются возвращаться из Польши, - рекрутеры


фото: reuters
Украинцы, у которых не завершается срок рабочей визы, не собираются выезжать из Польши в связи с коронавирусом

Об этом Укринформу рассказали в польской рекрутинговой компании EastWestLink.

"Мы не видим среди украинцев желания вернуться домой в связи с коронавирусом. Завершение трудоустройства идет по плану: домой пытаются выехать только те, у кого заканчивается срок действия документов на пребывание, разрешение на работу", - отметили в компании.

В то же время пандемия коронавируса привела к временному закрытию многих предприятий.

В компании предполагают, что из-за эпидемии коронавируса принятие на работу граждан Украины в Польше будет ограничено или вообще приостановлено.

Согласно предварительным оценкам, в Польше может находиться до 1,2 млн трудовых мигрантов из Украины.

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