Коронавирус: Тест-системы НАНУ могут быть вдвое дешевле, чем предложенные на рынке, - академик

20 марта, 2020, 16:30

Академик НАНУ Сергей Комиссаренко заявил, что системы для тестов на коронавирус за разработкой Национальной академии наук Украины могут быть как минимум вдвое дешевле, чем те, что сейчас предлагаются на рынке

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV

"Сделали прототип этого диагностикума. У нас в резерве есть несколько их. Но если государство профинансирует их производство, то мы можем достаточно быстро сделать их и выпускать эти вирусы в большом количестве", - Комиссаренко.



Академик НАНУ также отметил, что стоимость систем для тестов на коронавирус будет зависеть от стоимости реагентов, которые надо будет покупать. Также будет влиять и количество заказов.



"Это будет зависеть от стоимости реагентов, которые надо будет покупать для того, что этот вирус сделали, и, конечно, от количества заказов. Чем больше будет заказов, тем дешевле будет удельный вес этого набора. Они прикинули расчеты, то он, по меньшей мере вдвое дешевле, чем те, что сейчас предлагаются на рынке ", - сказал Комиссаренко.