Коронавирус: Ляшко назвал требования к частным лабораториям и пригрозил лишением лицензии за нарушение

20 марта, 2020, 14:44

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что частные лаборатории, которые тестируют на коронавирус, обязаны передавать в Национальную референс лабораторию первые 5 отрицательных и 10 положительных образцов

Об этом Ляшко заявил во время брифинга МЗ, передает Еспресо.TV.

"К частным лабораториям есть такое определенное требование - лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР (полимеразная цепная реакция - ред.), обязаны первые свои 5 отрицательных и 10 положительных образцов передать в Национальную референс лабораторию, которая подтвердит правильность этих исследований и верифицирует эти образцы. В дальнейшем и сейчас они обязаны отчитываться по установленной Минздравом форме, для того чтобы мы не упускали любого случая коронавирусной болезни на территории нашего государства", - сказал Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения также отметил, что в случае нарушения указанных норм МЗ будет инициировать отзыв лицензии учреждения.

"В случае нарушения указанных норм МЗ будет инициировать отзыв лицензии на медпрактику, которая есть у лаборотории. А также будет обращаться к определенным компетентным органам для того, чтобы проверяли на соблюдение лабораториями требований технических элементов, которые дают им работать в сфере лабораторной диагностики", - сказал Ляшко.