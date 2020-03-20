Коронавирус: Ляшко назвал требования к частным лабораториям и пригрозил лишением лицензии за нарушение
Об этом Ляшко заявил во время брифинга МЗ, передает Еспресо.TV.
"К частным лабораториям есть такое определенное требование - лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР (полимеразная цепная реакция - ред.), обязаны первые свои 5 отрицательных и 10 положительных образцов передать в Национальную референс лабораторию, которая подтвердит правильность этих исследований и верифицирует эти образцы. В дальнейшем и сейчас они обязаны отчитываться по установленной Минздравом форме, для того чтобы мы не упускали любого случая коронавирусной болезни на территории нашего государства", - сказал Ляшко.
Заместитель министра здравоохранения также отметил, что в случае нарушения указанных норм МЗ будет инициировать отзыв лицензии учреждения.
"В случае нарушения указанных норм МЗ будет инициировать отзыв лицензии на медпрактику, которая есть у лаборотории. А также будет обращаться к определенным компетентным органам для того, чтобы проверяли на соблюдение лабораториями требований технических элементов, которые дают им работать в сфере лабораторной диагностики", - сказал Ляшко.
- Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев COVID-19, 3 из которых - летальные.
- В мире по состоянию на 20 марта от коронавируса умерли уже более 10 тыс. человек, подтверждено 244,5 тыс. заражений.
- В Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус.
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