Коронавирус: к контролю карантинных мероприятий привлекли Нацгвардию
20 марта, 2020, 11:06
В связи с угрозой распространения коронавируса военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкассы, в населенных пунктах Ямпольского района.
"Основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков по поводу соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина", - говорится в сообщении.
Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра.
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