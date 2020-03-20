Коммунальный транспорт, такси, сознательные граждане: Кличко рассказал, как врачей будут возить на работу
20 марта, 2020, 12:37
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, как будут развозить медиков на работу
Об этом он сказал во время брифинга.
"Мы разрабатываем маршруты подвоза к рабочим местам медиков и других специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Это будет коммунальный траспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди", - сказал Кличко.
Он заявил, что службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы.
"Сегодня городская власть прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы. Я также благодарен киевлянам и жителям области, которые самоорганизовались и бесплатно подвозят медиков на работу", - подытожил Кличко.
- В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
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