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Espreso.tvОбществоКоммунальный транспорт, такси, сознательные граждане: Кличко рассказал, как врачей будут возить на работу

Коммунальный транспорт, такси, сознательные граждане: Кличко рассказал, как врачей будут возить на работу


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, как будут развозить медиков на работу

Об этом он сказал во время брифинга.

"Мы разрабатываем маршруты подвоза к рабочим местам медиков и других специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Это будет коммунальный траспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди", - сказал Кличко.

Он заявил, что службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы.

"Сегодня городская власть прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы. Я также благодарен киевлянам и жителям области, которые самоорганизовались и бесплатно подвозят медиков на работу", - подытожил Кличко.

  • В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
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