Карантин в Украине: полицейские составили 613 админпротоколов

20 марта, 2020, 21:57

С начала карантинных мероприятий Национальная полиция составила 613 административных протоколов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"С начала карантинных мероприятий Национальная полиция составила 613 административных протоколов по статье 44-3 КУоАП. Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины ", - отметил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Он также добавил, что больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области - 110 протоколов, в Донецкой - 68, в городе Киеве - 46, в Запорожской области - 39 и в Черкасской области - 37.

"Полицейские продолжают работать в усиленном режиме. В общем ежесуточно к несению службы в Национальной полиции привлекается более 14 000 правоохранителей. В частности 3,5 тысячи автопатрулей. Также созданы резервы из сотрудников полиции особого назначения, тактико-оперативного реагирования Департамента патрульной полиции.

Сейчас уже запланировано размещение более 500 проверочных пунктов, однако они будут выставляться по решению региональных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На таких пунктах будут нести службу работники полиции, Национальной гвардии, представители службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и представители органов местного самоуправления", - отметил Фацевич.

В то же время заместитель главы Нацполиции сообщил, что полицейские оперативно реагируют на все сообщения, связанные с нарушением карантина.