Карантин в Украине: Нацполиция открыла 6 уголовных производств

20 марта, 2020, 11:16

Полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина в Украине для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, полиция составила административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей).

"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 - в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.