Карантин в Украине: Нацполиция открыла 6 уголовных производств
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В частности, полиция составила административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей).
"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 - в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.
- В связи с угрозой распространения коронавируса военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-