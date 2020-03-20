Карантин в Украине: льготный проезд отменили еще в трех городах
20 марта, 2020, 17:15
Льготный проезд отменили в Хмельницком, Полтаве и Запорожье
Решение об отмене льготного проезда было принято городскими советами.
Хмельницкий городской совет решил отменить льготный проезд в общественном транспорте с 20 марта. Аналогичное решение приняли в Запорожье - с 23 марта. В Полтаве - льготников с 23 марта будут возить только с 11 до 15 часов. Ограничение будет действовать до конца карантина.
Напомним, сегодня об отмене льготного проезда в общественном транспорте также объявили в Житомире.
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