Карантин в Украине: льготный проезд отменили еще в трех городах

20 марта, 2020, 17:15

Льготный проезд отменили в Хмельницком, Полтаве и Запорожье

Решение об отмене льготного проезда было принято городскими советами.

Хмельницкий городской совет решил отменить льготный проезд в общественном транспорте с 20 марта. Аналогичное решение приняли в Запорожье - с 23 марта. В Полтаве - льготников с 23 марта будут возить только с 11 до 15 часов. Ограничение будет действовать до конца карантина.

Напомним, сегодня об отмене льготного проезда в общественном транспорте также объявили в Житомире.