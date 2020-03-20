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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине: льготный проезд отменили еще в трех городах

Карантин в Украине: льготный проезд отменили еще в трех городах


фото: zaxid.net
Льготный проезд отменили в Хмельницком, Полтаве и Запорожье

Решение об отмене льготного проезда было принято городскими советами.

Хмельницкий городской совет решил отменить льготный проезд в общественном транспорте с 20 марта. Аналогичное решение приняли в Запорожье - с 23 марта. В Полтаве - льготников с 23 марта будут возить только с 11 до 15 часов. Ограничение будет действовать до конца карантина.

Напомним, сегодня об отмене льготного проезда в общественном транспорте также объявили в Житомире.

  • До этого льготный проезд в общественном транспорте отменили во Львове и Черновцах .
 
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