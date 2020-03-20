Карантин в Украине: киевлянку оштрафовали на 17 тыс. грн за торговлю с рук

20 марта, 2020, 15:16

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда.

"Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 тыс. грн.