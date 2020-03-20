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Espreso.tvСпортКабинет министров уволил главу Госагентства спорта Левчука

Кабинет министров уволил главу Госагентства спорта Левчука


фото: facebook.com/sergii.levchuk
Глава Государственного агентства спорта Сергей Левчук сообщил, что 18 марта Кабмин Украины уволил его

Об этом он сообщил в своем facebook.

"Приятно быть причастным к истории успеха. Я был первым человеком в Украине, который возглавил отрасль спорта после победы в конкурсе, а не благодаря политическому назначению. Вместе с единомышленниками начали создание команды для реформирования неэффективной "совковой" системы спорта. Однако 18 марта Кабинет министров принял решение о моем увольнении", - написал Левчук.

Сергей Левчук возглавил вновь Госагенство 17 февраля, главным приоритетом его работы была реализация политики ТКТС: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм, реформа спорта, строительство современной спортивной инфраструктуры.

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