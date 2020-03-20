Группу украинских туристов ночью 21 марта могут вывезти из Шри-Ланки

20 марта, 2020, 19:39

Советник министра иностранных дел Украины заверила туристов, что они делают все возможное, чтобы рейсы сегодня ночью состоялись

Об этом один из представителей группы украинских туристов, которые просят об эвакуации из Шри-Ланки, Олег Почуприн написал в Facebook.

"Я только что общался с советником министра иностранных дел и она заверила меня, что они сейчас на связи с госавиационной службой и делают все возможное, чтобы рейсы сегодня ночью состоялись", - написал Почуприн.

По его словам, МИД ведет переговоры с TPG и Join Up по организации вывоза пакетных туристов.

Сегодня утром Почуприн сообщил в соцсетях о сложной ситуации с украинскими туристами.

"Мы бы хотели обратить Ваше внимание на критическую ситуацию с украинцами на Шри-Ланке. По состоянию на утро 20 марта 2020 года после многих отмененных рейсов (FlyDubai, AirArabia, Turkish Airlines, Qatar Airways), потому, что Украина закрыла воздушное пространство, на острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры или прилетели самостоятельно, среди которых также немало маленьких детей и пожилых людей. Мы рассеяны по разным гостиницах и у многим из нас уже закончились сроки путевок. Мы выживаем за свой счет " , - написал Почуприн.

По его словам, политика безопасности и пандемическая ситуация на острове ухудшается каждый день. В частности, 20 марта с 18.00 на Шри-Ланке вводится комендантский час, который продлится до понедельника 23 марта 06.00 утра.