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Espreso.tvОбществоЭвакуация украинцев: из Польши возвращаются более 600 граждан

Эвакуация украинцев: из Польши возвращаются более 600 граждан


фото: reuters
С Перемышля отправился четвертый за сегодня специальный поезд с гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер противодействия коронавирусу

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Facebook .

"Еще 614 украинских граждан выехали из Польши поездом. Это уже четвертый рейс Укрзализныци из Перемышля в Киев за сегодня", - говорится в сообщении.

В общем эти рейсы помогли добраться до Украины 2402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер.

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