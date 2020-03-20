Эвакуация украинцев: из Польши возвращаются более 600 граждан
20 марта, 2020, 17:02
С Перемышля отправился четвертый за сегодня специальный поезд с гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер противодействия коронавирусу
Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Facebook .
"Еще 614 украинских граждан выехали из Польши поездом. Это уже четвертый рейс Укрзализныци из Перемышля в Киев за сегодня", - говорится в сообщении.
В общем эти рейсы помогли добраться до Украины 2402 гражданам. Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер.
- Напомним, МАУ просит заблаговременно регистрироваться на рейсы 24 марта.
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