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Espreso.tvОбществоЭвакуация украинцев: МАУ просит заблаговременно регистрироваться на рейсы 24 марта

Эвакуация украинцев: МАУ просит заблаговременно регистрироваться на рейсы 24 марта

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изучает необходимость дополнительных рейсов в Украину, для чего просит всех желающих граждан предварительно зарегистрироваться на рейсы 24 марта

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"В связи с изучением необходимости выполнения рейсов в Киев для граждан Украины, а также для нерезидентов, имеющих право въезда в Украину, просим зарегистрироваться по ссылке https://bit.ly/2WxbhNo , выбрав из списка рейс в Киев из города, из которого он может выполняться 24 марта ", - говорится в сообщении.

Всем зарегистрированным пассажирам на электронную почту будет отправлена ссылка на бронирование и оплату билета в Киев.

  • Эвакуационными поездами сообщения Перемышль - Киев в Украину уже вернулось более 1150 тысяч граждан.
  • Домой из Египта вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины, среди них 830 человек, которые находились на карантине в гостиницах.
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