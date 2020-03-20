Эвакуация украинцев: МАУ просит заблаговременно регистрироваться на рейсы 24 марта

20 марта, 2020, 16:43

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изучает необходимость дополнительных рейсов в Украину, для чего просит всех желающих граждан предварительно зарегистрироваться на рейсы 24 марта

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"В связи с изучением необходимости выполнения рейсов в Киев для граждан Украины, а также для нерезидентов, имеющих право въезда в Украину, просим зарегистрироваться по ссылке https://bit.ly/2WxbhNo , выбрав из списка рейс в Киев из города, из которого он может выполняться 24 марта ", - говорится в сообщении.

Всем зарегистрированным пассажирам на электронную почту будет отправлена ссылка на бронирование и оплату билета в Киев.