Эвакуация украинцев: МАУ отменила рейс из Кипра из-за "низкого спроса"
Об этом сообщает посольство Украины в Республике Кипр в Facebook.
"По состоянию на 12.00 рейс МАУ на 20.03.20 отменен из-за низкого спроса. Стоимость билетов 19 пассажирам, которые приобрели билеты на этот рейс, будет возвращена компанией (жалобы принимает руководство МАУ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии достаточного минимального количества пассажиров авиакомпания готова выполнить чартерный рейс, но не ранее 24 марта.
Так, граждане, которые решат вернуться в Украину, приобретя билет на новый рейс, могут подтвердить свое намерение, направив соответствующую информацию в посольство на эмейл emb_cy@mfa.gov.ua с темой сообщения "рейс 24".
"Напоминаем, выезд граждан - не только обязанность государства, но и личная ответственность каждого, кто в ожидании бесплатных рейсов не спешит возвращаться в Украину. Каждый должен осознать последствия такого решения. Бесплатного рейса из Кипра не будет. А карантинные мероприятия на Кипре могут быть усилены ", - подчеркнули в дипведомстве.
- Эвакуационными поездами сообщения Перемышль - Киев в Украину уже вернулось более 1150 тысяч граждан.
- Домой из Египта вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины, среди них 830 человек, которые находились на карантине в гостиницах.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-