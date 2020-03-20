Эвакуация украинцев: МАУ отменила рейс из Кипра из-за "низкого спроса"

20 марта, 2020, 15:05

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейс из Республики Кипр в Киев, запланированный на 20 марта

Об этом сообщает посольство Украины в Республике Кипр в Facebook.

"По состоянию на 12.00 рейс МАУ на 20.03.20 отменен из-за низкого спроса. Стоимость билетов 19 пассажирам, которые приобрели билеты на этот рейс, будет возвращена компанией (жалобы принимает руководство МАУ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии достаточного минимального количества пассажиров авиакомпания готова выполнить чартерный рейс, но не ранее 24 марта.

Так, граждане, которые решат вернуться в Украину, приобретя билет на новый рейс, могут подтвердить свое намерение, направив соответствующую информацию в посольство на эмейл emb_cy@mfa.gov.ua с темой сообщения "рейс 24".

"Напоминаем, выезд граждан - не только обязанность государства, но и личная ответственность каждого, кто в ожидании бесплатных рейсов не спешит возвращаться в Украину. Каждый должен осознать последствия такого решения. Бесплатного рейса из Кипра не будет. А карантинные мероприятия на Кипре могут быть усилены ", - подчеркнули в дипведомстве.