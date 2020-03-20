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Espreso.tvОбществоЕсли заседание ТКГ в Минске состоится, то в режиме видеоконференции, - Кулеба

Если заседание ТКГ в Минске состоится, то в режиме видеоконференции, - Кулеба


фото: gordonua
Участники минских переговоров могут проводить заседания через видеосвязь

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода .

"Какие переговоры? Вы что ?! Все переговоры свернуты физически. Я вчера разговаривал со своим коллегой министром иностранных дел Венгрии, и мы договорились, что запланированное на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии мы проведем в режиме телеконференции в ту же дату, потому что жизнь не останавливается, нужно работать, нужно двигаться вперед. Относительно "Минска" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки ", - сказал Кулеба в эфире программы "Субботнее интервью ".

Он подчеркнул: "Если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции".

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