Если нардепы умрут от коронавируса, то их заменят следующими, - Потураев

20 марта, 2020, 21:02

Нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев заверил украинцев, что если нардепы умрут от коронавируса, их заменят новыми, которые придут по спискам

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", - сказал нардеп.

Он уверен, что если начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен, все переболеет. Он уточнил, что все депутаты, которые виделись с зараженным коронавирусом коллегой Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.