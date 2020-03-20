День на Донбассе: ранены трое украинских военных

20 марта, 2020, 19:05

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 5 обстрелов.

20 марта в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения.