Черновицкая ОГА просит самоизолироваться полторы тысячи человек, вернувшихся из-за рубежа

20 марта, 2020, 16:09

Власти области заявляют, что не могут отследить всех, кто вернулся на Буковину из-за рубежа, однако призывают их самоизолироваться

Об этом во время брифинга заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук, передает "РБК-Украина".

По его словам, на данный момент отсутствуют сведения обо всех гражданах, которые вернулись на территорию области из-за границы. В частности, Черновицкий горсовет не представил соответствующий список. При этом все-таки граждане являются потенциальными переносчиками коронавируса.

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Установлено по меньшей мере 1500 человек на территории Черновицкой области, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует эта инфекция. Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют. Каждое такое лицо может быть потенциально тем, кто переносит эту инфекцию. Просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома ", - сообщил Осадчук.