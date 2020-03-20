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Espreso.tvСпортЧемпионат Англии могут завершить при пустых трибунах

Чемпионат Англии могут завершить при пустых трибунах


фото: Getty Images
Руководство АПЛ рассматривает возможность завершения сезона при пустых трибунах

Об этом сообщает The Independent .

По информации источника, в Англии надеются, что смогут восстановить сезон в начале мая, когда закончится срок паузы, связанной с пандемией коронавируса. В последние несколько дней руководство лиги стало склоняться к этому варианту, несмотря на понимание того, что матчи без зрителей нежелательны.

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Присутствие фанатов на трибунах кажется необходимым, однако футбольная власть пришла к мнению о том, что трансляции матчей могут заполнить это ощущение. В лиге до сих пор нет плана действий на случай, если игрок или штатный работник заразится коронавирусом, что заставит всю команду пойти на 14-дневный карантин.

 

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