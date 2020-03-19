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Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил главу Тернопольской ОГА

Зеленский утвердил главу Тернопольской ОГА


фото: 24tv
Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации

Об этом говорится в указе президента.

"Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Владимир Труш родился 12 апреля 1980 года в селе Лучинцы, Рогатинский район, Ивано-Франковская область.

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

  • Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша.
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