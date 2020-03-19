Зеленский утвердил главу Тернопольской ОГА
19 марта, 2020, 11:59
Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации
Об этом говорится в указе президента.
"Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Владимир Труш родился 12 апреля 1980 года в селе Лучинцы, Рогатинский район, Ивано-Франковская область.
С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
- Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша.
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