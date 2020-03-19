Зеленский утвердил главу Тернопольской ОГА

19 марта, 2020, 11:59

Об этом говорится в указе президента.

"Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Владимир Труш родился 12 апреля 1980 года в селе Лучинцы, Рогатинский район, Ивано-Франковская область.

С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.