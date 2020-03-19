За увольнение работников во время карантина руководителям грозит штраф до 51 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 - 51000 гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - сказал заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Заместитель главы Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (Грубое нарушение соглашения о труде).

"Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации" , - рассказал Цуцкиридзе.

Заместитель председателя Нацполиции заверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.