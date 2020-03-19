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Espreso.tvОбществоЗа увольнение работников во время карантина руководителям грозит штраф до 51 тыс. грн

За увольнение работников во время карантина руководителям грозит штраф до 51 тыс. грн

За увольнение работников во время карантина руководителей ждет штраф или исправительные работы до 2 лет

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 - 51000 гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - сказал заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Заместитель главы Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (Грубое нарушение соглашения о труде).

"Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации" , - рассказал Цуцкиридзе.

Заместитель председателя Нацполиции заверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

  • Напомним, Зеленский обещает, что руководители государственных и коммунальных предприятий, которые незаконно увольняют людей, будут наказаны.
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