За увольнение работников во время карантина руководителям грозит штраф до 51 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 - 51000 гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - сказал заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.
Заместитель главы Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (Грубое нарушение соглашения о труде).
"Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации" , - рассказал Цуцкиридзе.
Заместитель председателя Нацполиции заверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.
- Напомним, Зеленский обещает, что руководители государственных и коммунальных предприятий, которые незаконно увольняют людей, будут наказаны.
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