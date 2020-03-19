Втрое больше сыра и яиц и на 73% больше рыбы: инфографика от таможни о завозе продуктов в Украину против паники
Об этом сообщила пресс-служба Новой таможни.
В целом импорт продуктов питания составил 158 000 тонн стоимостью в $ 211 млн.
"Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед!", - отмечается в сообщении.
Таможенники сделали инфографику того, какие продукты завозят в Украину и в каких количествах.
В сообщении отмечается, что знают об очередях (иногда очень большие) с грузовиков, которые образовались в результате тщательного санитарного осмотра и дезинфекции. Украина договаривается с польскими коллегами, каким способом можно ускорить процесс прохождения контроля на границе.
В сообщении также отмечают, что первые грузовики, заблокированные на границе Италии и Словении, вернулись в Украину.
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