Втрое больше сыра и яиц и на 73% больше рыбы: инфографика от таможни о завозе продуктов в Украину против паники

19 марта, 2020, 13:06

В Украину завезли на 40 тысяч тонн больше продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года

Об этом сообщила пресс-служба Новой таможни.

В целом импорт продуктов питания составил 158 000 тонн стоимостью в $ 211 млн.

"Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед!", - отмечается в сообщении.

Таможенники сделали инфографику того, какие продукты завозят в Украину и в каких количествах.

В сообщении отмечается, что знают об очередях (иногда очень большие) с грузовиков, которые образовались в результате тщательного санитарного осмотра и дезинфекции. Украина договаривается с польскими коллегами, каким способом можно ускорить процесс прохождения контроля на границе.

В сообщении также отмечают, что первые грузовики, заблокированные на границе Италии и Словении, вернулись в Украину.