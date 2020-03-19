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Espreso.tvОбществоВселенский патриархат закрывает храмы и монастыри из-за пандемии коронавируса

Вселенский патриархат закрывает храмы и монастыри из-за пандемии коронавируса


фото: reuters
Вселенский патриарх Варфоломей распорядился закрыть храмы и монастыри в его юрисдикции до конца марта из-за пандемии коронавируса

"Сегодня мы заявляем о нашей церковное решение прекратить все богослужения, за исключением частных молитв в церквях", - цитирует Варфоломея Reuters.

Монастыри будут продолжать проводить регулярные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям вход будет запрещен.

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Варфоломей добавил, что будет молиться за "быстрое освобождение мира от этого испытания".

17 марта Синод Православной церковью Украины (ПЦУ) утвердил текст молитвы во время пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

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