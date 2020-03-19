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Espreso.tvОбществоВо Львове жулики в защитных костюмах хотели "провести дезинфекцию" в квартире одинокой пенсионерки

Во Львове жулики в защитных костюмах хотели "провести дезинфекцию" в квартире одинокой пенсионерки


фото: reuters
Горсовет Львова предупреждает жителей города об активизации мошенников

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня утром к одной из подопечных нашего Центра в дверь позвонили двое неизвестных в защитных костюмах и масках. Они сказали, что имеют поручение провести дезинфекцию во всех квартирах. К счастью, наша подопечная не пошла на контакт и не открыла дверь. Наши социальные работники всегда говорят подопечным, чтобы не пускали в собственные дома незнакомых людей, а если происходят такие случаи - чтобы немедленно звонили к социальному работнику", - рассказал директор Львовского городского территориального центра социального обслуживания я пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан Виталий Брославский.

Мэрия Львова призывает жителей быть осторожными, чтобы не стать жертвами мошенников.

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"К сожалению, есть много желающих разжиться на беде. И на самом деле такое может случиться не только с пожилыми людьми. Поэтому мы призываем всех львовян быть осторожными и не пренебрегать собственной безопасностью. Подчеркните это своим родным, родителям, детям", - отметил начальник управления социальной защиты Львовского горсовета Игорь Кобрин.

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