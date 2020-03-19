Власти проводят непродуманные и хаотичные меры карантина для противодействия распространению коронавируса, - Княжицкий

19 марта, 2020, 10:38

Власть прибегает к хаотическим и часто необоснованных мерам карантина для противодействия распространению коронавируса, в частности закрыв в городах метро спровоцировала перегрузки наземного общественного транспорта

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в интервью телеканалу "Еспресо".

"Ограничения, безусловно, нужны, но ограничения должны быть действенными. Потому что в метрополитен нельзя зайти (из-за прекращения работы - ред.), а троллейбусы, трамваи и другой общественный транспорт переполнены, и люди там набиты как селедки в банке. Хотя якобы было распоряжение пускать не более десяти человек, но людям нужно как-то добираться на работу ", - сказал депутат.

" Если все люди не работают, то нужно иметь компенсаторные механизмы, которые позволят работодателям существовать и платить людям зарплату, чтобы люди могли быть на карантине. К сожалению, всего этого не предусмотрено ", - добавил Княжицкий.

"То, что мы проводим мероприятия карантина - это очень правильно. Но то, что они проводятся у нас абсолютно непродуманно и хаотично - это тоже правда", - подчеркнул он.

Представитель "Европейской Солидарности" также назвал достаточно спорным решение о закрытии метрополитена.

"Практически во всех странах мира, где существует проблема с коронавируса, метрополитен работает. Просто люди придерживаются определенных правил безопасности - носят перчатки, носят маски в людных местах, стараются быть на карантине, или самоограничении", - пояснил он.

По фейковым сообщениям о дезинфекционные мероприятия в городах и уголовное наказание за пребывание на улице с детьми, которые массово рассылались на мобильные телефоны украинцам, Николай Княжицкий сообщил, что вместе с коллегой по фракции Олегом Синюткой обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать такие провокации, которые явно призваны дестабилизировать ситуацию в государстве.

"Очевидно, что это неправда. Я думаю, скорее всего, это делают спецслужбы враждебного государства, государства-агрессора", - подчеркнул депутат.