 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВласти проводят непродуманные и хаотичные меры карантина для противодействия распространению коронавируса, - Княжицкий

Власти проводят непродуманные и хаотичные меры карантина для противодействия распространению коронавируса, - Княжицкий

Власть прибегает к хаотическим и часто необоснованных мерам карантина для противодействия распространению коронавируса, в частности закрыв в городах метро спровоцировала перегрузки наземного общественного транспорта

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в интервью телеканалу "Еспресо".

"Ограничения, безусловно, нужны, но ограничения должны быть действенными. Потому что в метрополитен нельзя зайти (из-за прекращения работы - ред.), а троллейбусы, трамваи и другой общественный транспорт переполнены, и люди там набиты как селедки в банке. Хотя якобы было распоряжение пускать не более десяти человек, но людям нужно как-то добираться на работу ", - сказал депутат.

" Если все люди не работают, то нужно иметь компенсаторные механизмы, которые позволят работодателям существовать и платить людям зарплату, чтобы люди могли быть на карантине. К сожалению, всего этого не предусмотрено ", - добавил Княжицкий.

"То, что мы проводим мероприятия карантина - это очень правильно. Но то, что они проводятся у нас абсолютно непродуманно и хаотично - это тоже правда", - подчеркнул он.

Представитель "Европейской Солидарности" также назвал достаточно спорным решение о закрытии метрополитена.

"Практически во всех странах мира, где существует проблема с коронавируса, метрополитен работает. Просто люди придерживаются определенных правил безопасности - носят перчатки, носят маски в людных местах, стараются быть на карантине, или самоограничении", - пояснил он.

По фейковым сообщениям о дезинфекционные мероприятия в городах и уголовное наказание за пребывание на улице с детьми, которые массово рассылались на мобильные телефоны украинцам, Николай Княжицкий сообщил, что вместе с коллегой по фракции Олегом Синюткой обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать такие провокации, которые явно призваны дестабилизировать ситуацию в государстве.

"Очевидно, что это неправда. Я думаю, скорее всего, это делают спецслужбы враждебного государства, государства-агрессора", - подчеркнул депутат.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать