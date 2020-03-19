Вероятность второй волны - низкая: Китай прогнозирует конец вспышки коронавируса в стране
В частности, китайские ученые не согласны с предупреждениями о том, что болезнь может стать сезонной или что более смертоносная "вторая волна" может обрушиться течение этого года, сообщает Reuters .
Медицинские консультанты в Китае уверены, что принятые в стране строгие меры достаточно эффективны для того, чтобы взять вспышка под полный контроль, по крайней мере внутри страны, в течение нескольких недель.
Несмотря на опасения о "завезенных" из-за рубежа случаях, специалисты говорят, что Китай должен быть в состоянии ликвидировать COVID-19.
Заместитель директора Института цитобиологии Китая Гао Чженлян отметил, что сейчас страна сделала "99 из 100 шагов", необходимых для победы над коронавирусом.
В то же время директор Института молекулярной биологии при Университете Квинсленда Ян Хендерсон сказал, что действия Китая по сдерживанию вируса были "экстраординарными", но может произойти вторая вспышка, на этот раз завезенная.
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Некоторые эксперты говорят о возможности того, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием вместе с обычным гриппом.
Ранее стало известно, что на материковом Китае впервые не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей.
Вчера в стране было зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. Все они были обнаружены у людей, приехавших из-за рубежа.
Всего в стране зарегистрировано 80 928 случаев и 3245 смертей.
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