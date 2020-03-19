В Житомирской области с подозрением на заражение госпитализировали супругов, контактировавших с умершей от коронавируса
19 марта, 2020, 15:38
Из Брусилова в больницу Коростышева Житомирской области с признаками болезни COVID-19 госпитализировали супругов, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной
Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает zhitomir.info.
"Есть случай из Брусилова: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте. О своем пребывании в контакте не заявили. 10 числа заболевшие за медицинской помощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние ухудшилось: поднялась температура, появилась одышка и кашель", - заявил он.
Он добавил, что сейчас супруги проверяют на коронавирус.
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Напомним, в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
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