В России за сутки - 52 новых случая коронавируса

19 марта, 2020, 17:19

За последние сутки в России зарегистрированы 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 23 регионах. Общее количество зараженных достигло 199

Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"По состоянию на 19 марта, количество больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в России, выросло на 52 случая - до 199", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за день коронавирус обнаружили у людей в 23 регионах России. Больше всего случаев в Москве - 12 человек. В Московской и Свердловской областях коронавирус обнаружили у пяти человек в каждом из регионов, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях - по три новых случая, в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае - по два случая. Еще в 13 регионах - по одному случаю.

Все больные, по данным оперативного штаба, в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

Накануне, в среду, сообщалось о 147 инфицированных Covid-19 в России.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.

Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.