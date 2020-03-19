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Espreso.tvОбществоВ Москву вместо Трампа 9 мая приедет его советник по нацбезопасности, - росСМИ

В Москву вместо Трампа 9 мая приедет его советник по нацбезопасности, - росСМИ


фото: ap
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию на торжествах ко Дню Победы в Москве

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на заявление посла США в России Джона Салливана, которая есть в распоряжении издания.

"Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях", - говорится в заявлении.

Ранее источники СМИ в Белом доме сообщили, что президент США Трамп не приедет в Москву на празднование 9 мая.

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