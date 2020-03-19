В Конституции предусмотрено непосредственное голосование нардепов: Мокан о дистанционной работе Рады

19 марта, 2020, 19:56

Нардеп от партии "Слуга народа" Василий Мокан заявил, что в Конституции предусмотрено непосредственное голосование нардепов и присутствие в парламентском зале, а не удаленная работа

Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV

"В ВР думают над тем возможно или не возможно работать нардепам в парламентском зале. Опять же, мы сталкиваемся с тем, что в Конституции предусмотрено непосредственное голосование нардепов и присутствие в помещении ВР. Как выйти из этой юридической ситуации, думают", - сообщил Мокан.

Мокан также отметил, что в любом случае, невозможна ситуация, чтобы один из органов власти - будь то законодательный или исполнительный, из-за коронавируса и карантина был лишен возможности принимать решения.