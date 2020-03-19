В Конституции предусмотрено непосредственное голосование нардепов: Мокан о дистанционной работе Рады
19 марта, 2020, 19:56
Нардеп от партии "Слуга народа" Василий Мокан заявил, что в Конституции предусмотрено непосредственное голосование нардепов и присутствие в парламентском зале, а не удаленная работа
Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV.
"В ВР думают над тем возможно или не возможно работать нардепам в парламентском зале. Опять же, мы сталкиваемся с тем, что в Конституции предусмотрено непосредственное голосование нардепов и присутствие в помещении ВР. Как выйти из этой юридической ситуации, думают", - сообщил Мокан.
Мокан также отметил, что в любом случае, невозможна ситуация, чтобы один из органов власти - будь то законодательный или исполнительный, из-за коронавируса и карантина был лишен возможности принимать решения.
- Напомним, с 12 марта правительство ввело карантин по всей Украине.
- В Украине зафиксированы 18 случаев инфицирования коронавирусом.
- Президент Владимир Зеленский в своем обращении по карантину из-за коронавируса поблагодарил Верховную Раду, которая не прекратила свою работу.
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