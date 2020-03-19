В Херсоне люди вызвали скорую, скрыв факт поездки за границу: медики отправлены на карантин

19 марта, 2020, 11:58

В Херсоне бригада медиков "скорой" будет вынуждена провести 14 дней на карантине из-за того, что семья, которая их вызвала с жалобами на высокую температуру, скрыла, что вернулась из-за границы

Об этом сообщил директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко в Facebook.

"Вчера (18 марта, - ред.) в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера о своем недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов" скорая "выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней! " - заявил чиновник.

Короленко призвал граждан быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения, поскольку "достоверная информация сохранит жизнь тем, кто спасает жизни вам".

Он пояснил, что если люди будут нечестными, то очень быстро некому будет выезжать на вызовы.

Короленко также напомнил, что сейчас действует закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции в Украине, который предусматривает суровое наказание за нарушение режима карантина и за несоблюдение санитарных норм.

В частности, штрафы 17-34 тысяч гривен для лиц, которые могут быть инфицированы COVID-19 и самовольно оставили места обсервации (для должностных лиц - 34-170 тысяч) и даже до 3 лет тюрьмы за нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или могли повлечь распространение этих заболеваний.

Напомним, первую подозрение на COVID-19 проверяют на Черниговщине