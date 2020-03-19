В Англии решили, когда будут доигрывать футбольный сезон
19 марта, 2020, 15:44
Возобновление чемпионата Англии по футболу отложили до конца апреля из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.
АПЛ объявила, что возобновление соревнований во всех профессиональных лигах отложено до 30 апреля. Решение касается самой премьер-лиги, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.
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"Правила футбольной ассоциации (FA) подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020. Также было решено, что профессиональные футбольные матчи отложены как минимум до 30 апреля", - говорится в заявлении лиги.
Сначала пауза в турнирах была рассчитана до 4 апреля.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня .
- 19 марта стало известно, что убытки футбольных клубов пяти европейских топ-чемпионатов за пандемии коронавируса могут достичь 4 млрд евро.
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