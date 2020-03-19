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Espreso.tvСпортВ Англии решили, когда будут доигрывать футбольный сезон

В Англии решили, когда будут доигрывать футбольный сезон


фото: Getty Images
Возобновление чемпионата Англии по футболу отложили до конца апреля из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.

АПЛ объявила, что возобновление соревнований во всех профессиональных лигах отложено до 30 апреля. Решение касается самой премьер-лиги, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

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"Правила футбольной ассоциации (FA) подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Однако руководство FA решило продлить сроки сезона-2019/2020. Также было решено, что профессиональные футбольные матчи отложены как минимум до 30 апреля", - говорится в заявлении лиги.

Сначала пауза в турнирах была рассчитана до 4 апреля.

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