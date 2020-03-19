Упал с лестницы в пабе: скончался бывший футболист сборной Англии и "Кардиффа"
Об этом сообщает официальный сайт " Кардиффа ".
7 марта 35-летний футболист неудачно упал с лестницы в одном из пабов, где смотрел матч по регби. Уиттингема доставили в клинику, где врачи боролись за его жизнь. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
"Потеря Питера будет болезненно воспринята нашим городом, болельщиками "Кардиффа" и всеми, кто когда-либо имел возможность познакомиться с этим человеком. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется в наших сердцах", - пишет официальный сайт клуба.
Уиттингэм провел за "Кардифф" более 400 матчей и считается легендой клуба. У него остались жена и маленький сын.
Всего за карьеру исполнитель провел 564 матча, забил 98 мячей и отдал 93 результативные передачи. В активе футболиста 16 матчей за сборную Англии U23.
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