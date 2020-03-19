Укрнафта обратилась к Шмыгалю: назвала назначенного в наблюдательный совет от государства человеком Бойко и сына Януковича

19 марта, 2020, 18:40

Государственная нефтедобывающая компания "Укрнафта" просит правительство приостановить исполнение решения о назначении Роберта Бенша в состав Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрнафта".

"19 марта 2020 года в СМИ появилась информация о том, что распоряжением № 293-р от 11 марта 2020 года правительство назначило Роберта Бенша в состав Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя государства.

ПАО "Укрнафта" призывает вас и других членов правительства отменить это распоряжение или воздержаться от его выполнения - пока не ознакомитесь со всеми доказательствами наличия конфликта интересов Роберта Бенша с занятием должности члена Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в обращении.

В компании заявляют, что при непосредственном содействии Роберта Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с ПАО "Укрнафта" было взыскано $145,7 млн.

В компании подчеркивают:

"По данным СМИ Роберт Бенш был и, вероятно, остается номинальным распорядителем активов предприятий в сфере энергетики сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. В период президентства Януковича Робер Бенш был его советником и имел тесное сотрудничество с министром энергетики и бывшим вице-премьер-министром Украины Ю. Бойко".

ПАО "Укрнафта" готовит официальное письмо правительству, к которому будут приложены доказательства наличия конфликта интересов.

"Назначение Роберта Бенша с таким "политическим багажом" не только бросает тень на деятельность правительства, но и создает угрозу нарушения национальных интересов, ведь статус "представителя государства", "члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" откроет этому лицу путь к лоббированию личных интересов с помощью корпоративных механизмов влияния на стратегические предприятия Украины пакетами акций которых владеет НАК "Нафтогаз Украины", - отметили в компании.

Напомним, 17 марта Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" на четыре года продлил контракт с председателем правления Андреем Коболевым.