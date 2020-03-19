 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрнафта обратилась к Шмыгалю: назвала назначенного в наблюдательный совет от государства человеком Бойко и сына Януковича

Укрнафта обратилась к Шмыгалю: назвала назначенного в наблюдательный совет от государства человеком Бойко и сына Януковича


фото: censor.net
Государственная нефтедобывающая компания "Укрнафта" просит правительство приостановить исполнение решения о назначении Роберта Бенша в состав Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрнафта".

"19 марта 2020 года в СМИ появилась информация о том, что распоряжением № 293-р от 11 марта 2020 года правительство назначило Роберта Бенша в состав Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя государства.
ПАО "Укрнафта" призывает вас и других членов правительства отменить это распоряжение или воздержаться от его выполнения - пока не ознакомитесь со всеми доказательствами наличия конфликта интересов Роберта Бенша с занятием должности члена Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в обращении.

В компании заявляют, что при непосредственном содействии Роберта Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с ПАО "Укрнафта" было взыскано $145,7 млн.

В компании подчеркивают:

"По данным СМИ Роберт Бенш был и, вероятно, остается номинальным распорядителем активов предприятий в сфере энергетики сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. В период президентства Януковича Робер Бенш был его советником и имел тесное сотрудничество с министром энергетики и бывшим вице-премьер-министром Украины Ю. Бойко".

ПАО "Укрнафта" готовит официальное письмо правительству, к которому будут приложены доказательства наличия конфликта интересов.

"Назначение Роберта Бенша с таким "политическим багажом" не только бросает тень на деятельность правительства, но и создает угрозу нарушения национальных интересов, ведь статус "представителя государства", "члена Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" откроет этому лицу путь к лоббированию личных интересов с помощью корпоративных механизмов влияния на стратегические предприятия Украины пакетами акций которых владеет НАК "Нафтогаз Украины", - отметили в компании.

Напомним, 17 марта Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" на четыре года продлил контракт с председателем правления Андреем Коболевым.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать