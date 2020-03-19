Украинская компания будет создавать клапаны для аппаратов вентиляции легких на 3D-принтерах
Об этом сообщил в Facebook совладелец компании Давид Ставницер.
"Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно поэтому Revel Laboratory переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для ИВЛ. Это решение придумали наши итальянские коллеги - компания Isinnova. Такой клапан позволяет подсоединять сразу двух пациентов на один аппарат ИВЛ", - написал он.
Ставницер добавил, что компания уже связалась с итальянскими коллегами и скоро получит технические характеристики и 3D-модели необходимых клапанов.
Компания Revel Laboratory просит связаться с ним больницы, которые испытывают перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках.
Также просят связаться производителей пластика для 3D-печати, которые смогут поставить допущенный к использованию в медицине Nylon P12.
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