Транспортная компания SAT на период карантина будет бесплатно доставлять продукты пожилым людям

19 марта, 2020, 18:56

Транспортная компания SAT инициирует благотворительную акцию, цель которой - доставлять необходимые продукты пожилым людям, чтобы минимизировать риск их заражения коронавирусом

"Именно пожилые люди в разгар коронавируса в Украине находятся в группе риска. Мы хотим помочь одиноким пенсионерам, проживающим в г. Киеве оставаться дома, чтобы избежать возможного контакта с возбудителем. Если наш пример вдохновит другие киевские предприятия также присоединиться к акции и закупить продукты для тех, кто в этом нуждается, мы готовы помочь с бесплатной доставкой. Таким образом мы объединим наши усилия и сможем помочь большему количеству людей", - отмечает владелица компании Светлана Мильгевська.

С 20 марта компания SAT начала доставку первых 70 продуктовых наборов в Днепровском районе столицы совместно с волонтерами БФ "Старички" и работниками районной социальной службы.

Социальные службы помогают определить пожилых людей, нуждающихся в такой помощи. Совместно с ними и волонтерами фонда компания SAT доставлять продукты прямо к двери.

"Сначала планируем раздавать продукты Фонда, а со следующей недели будем закупать за счет нашей компании самые необходимые продукты питания, - говорит Светлана Мильгевская, - Планируем делать это до окончания карантина. Также для компании является задачей позаботиться о безопасности наших сотрудников. Учитывая риск заражения каждый курьер SAT имеет средства индивидуальной защиты: маску, очки, перчатки. Такие средства защиты получат и волонтеры, которые будут работать с нами".