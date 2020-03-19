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Espreso.tvОбществоТранспортная компания SAT на период карантина будет бесплатно доставлять продукты пожилым людям

Транспортная компания SAT на период карантина будет бесплатно доставлять продукты пожилым людям

Транспортная компания SAT инициирует благотворительную акцию, цель которой - доставлять необходимые продукты пожилым людям, чтобы минимизировать риск их заражения коронавирусом

"Именно пожилые люди в разгар коронавируса в Украине находятся в группе риска. Мы хотим помочь одиноким пенсионерам, проживающим в г. Киеве оставаться дома, чтобы избежать возможного контакта с возбудителем. Если наш пример вдохновит другие киевские предприятия также присоединиться к акции и закупить продукты для тех, кто в этом нуждается, мы готовы помочь с бесплатной доставкой. Таким образом мы объединим наши усилия и сможем помочь большему количеству людей", - отмечает владелица компании Светлана Мильгевська.

С 20 марта компания SAT начала доставку первых 70 продуктовых наборов в Днепровском районе столицы совместно с волонтерами БФ "Старички" и работниками районной социальной службы.

Социальные службы помогают определить пожилых людей, нуждающихся в такой помощи. Совместно с ними и волонтерами фонда компания SAT доставлять продукты прямо к двери.

"Сначала планируем раздавать продукты Фонда, а со следующей недели будем закупать за счет нашей компании самые необходимые продукты питания, - говорит Светлана Мильгевская, - Планируем делать это до окончания карантина. Также для компании является задачей позаботиться о безопасности наших сотрудников. Учитывая риск заражения каждый курьер SAT имеет средства индивидуальной защиты: маску, очки, перчатки. Такие средства защиты получат и волонтеры, которые будут работать с нами".

 

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