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Espreso.tvОбществоTesla готовится производить аппараты для вентиляции легких на своих заводах, - Маск

Tesla готовится производить аппараты для вентиляции легких на своих заводах, - Маск


фото: techcrunch
Компания готова производить аппараты искусственной вентиляции легких, если в больницах наблюдается их дефицит

Об этом генеральный директор Tesla Маск заявил заявил в своем Twitter.

По словам СЕО компании, Tesla уже производит системы вентиляции для электрокаров и космических аппаратов, поэтому новое задание не будет для них сложным.

"Tesla производит машины со сложными системами климат-контроля. SpaceX создает космические аппараты с системами поддержания жизни. Аппараты вентиляции легких - это не сложно, но их нельзя начать производить моментально ", - подчеркнул Маск.

В то же время, Tesla все же ограничит работу своего главного завода в США и уменьшит численность рабочих с 10 тыс.

 

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