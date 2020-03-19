Tesla готовится производить аппараты для вентиляции легких на своих заводах, - Маск

19 марта, 2020, 14:51

Компания готова производить аппараты искусственной вентиляции легких, если в больницах наблюдается их дефицит

Об этом генеральный директор Tesla Маск заявил заявил в своем Twitter.

По словам СЕО компании, Tesla уже производит системы вентиляции для электрокаров и космических аппаратов, поэтому новое задание не будет для них сложным.

"Tesla производит машины со сложными системами климат-контроля. SpaceX создает космические аппараты с системами поддержания жизни. Аппараты вентиляции легких - это не сложно, но их нельзя начать производить моментально ", - подчеркнул Маск.

В то же время, Tesla все же ограничит работу своего главного завода в США и уменьшит численность рабочих с 10 тыс.