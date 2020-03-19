Tesla готовится производить аппараты для вентиляции легких на своих заводах, - Маск
Об этом генеральный директор Tesla Маск заявил заявил в своем Twitter.
По словам СЕО компании, Tesla уже производит системы вентиляции для электрокаров и космических аппаратов, поэтому новое задание не будет для них сложным.
"Tesla производит машины со сложными системами климат-контроля. SpaceX создает космические аппараты с системами поддержания жизни. Аппараты вентиляции легких - это не сложно, но их нельзя начать производить моментально ", - подчеркнул Маск.
В то же время, Tesla все же ограничит работу своего главного завода в США и уменьшит численность рабочих с 10 тыс.
Please repurpose your factory to make ventilators which are needed ASAP. I am a Tesla owner and love the company. You have to stop being an idiot about this. This is a massive disaster. Ask the doctors in the field.- Raja 'Elon is not an idiot "Abbas (@suhaylabbas) March 19, 2020
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