Супермаркеты Сильпо и Novus сокращают режим работы из-за ограничений общественного транспорта
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ответы пресс-служб компаний.
"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторые не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно могли добраться на работу и домой" , - сообщили в Fozzy Group.
Новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей, заверили в компании:
"Мы активно работаем, чтобы полки были полными, а на складах было достаточное количество продукции. Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и в 21:30", - добавили там.
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- Напомним, о решении сократить время работы своих магазинов ранее сообщил ритейлер Novus. В частности, с 18 марта торговые точки сети Novus будут работать с 9:00 до 22:00.
- Сеть BILLA также сообщила об изменении графика работы.
- "Уважаемые покупатели! С 18.03.2020 магазин работает по новому графику 08:00-21:00", - говорится в сообщении.
- Сеть "Велика кишеня" на время карантина прекратила работу "Школы юного пекаря".
- Сеть АТБ сообщила, что магазины будут работать в обычном режиме, но прекратят анонсирование акционных предложений на сайте, в мобильном приложении и по электронной почте.
- Сеть METRO сообщила об отсутствии изменений в работе.
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