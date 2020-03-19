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Espreso.tvОбществоСупермаркеты Сильпо и Novus сокращают режим работы из-за ограничений общественного транспорта

Супермаркеты Сильпо и Novus сокращают режим работы из-за ограничений общественного транспорта

Продуктовый ритейлер Fozzy Group также сокращает регулярный график работы своих супермаркетов из-за введения ограничений движения общественного транспорта в некоторых населенных пунктах

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ответы пресс-служб компаний.

"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторые не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно могли добраться на работу и домой" , - сообщили в Fozzy Group.

Новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей, заверили в компании:

"Мы активно работаем, чтобы полки были полными, а на складах было достаточное количество продукции. Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и в 21:30", - добавили там.

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  • Напомним, о решении сократить время работы своих магазинов ранее сообщил ритейлер Novus. В частности, с 18 марта торговые точки сети Novus будут работать с 9:00 до 22:00.
  • Сеть BILLA также сообщила об изменении графика работы.
  • "Уважаемые покупатели! С 18.03.2020 магазин работает по новому графику 08:00-21:00", - говорится в сообщении.
  • Сеть "Велика кишеня" на время карантина прекратила работу "Школы юного пекаря".
  • Сеть АТБ сообщила, что магазины будут работать в обычном режиме, но прекратят анонсирование акционных предложений на сайте, в мобильном приложении и по электронной почте.
  • Сеть METRO сообщила об отсутствии изменений в работе.
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