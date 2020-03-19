Супермаркеты Сильпо и Novus сокращают режим работы из-за ограничений общественного транспорта

19 марта, 2020, 15:57

Продуктовый ритейлер Fozzy Group также сокращает регулярный график работы своих супермаркетов из-за введения ограничений движения общественного транспорта в некоторых населенных пунктах

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ответы пресс-служб компаний.

"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторые не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно могли добраться на работу и домой" , - сообщили в Fozzy Group.

Новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей, заверили в компании:

"Мы активно работаем, чтобы полки были полными, а на складах было достаточное количество продукции. Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и в 21:30", - добавили там.

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