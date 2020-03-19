Стихийные рынки и перевозки более 10 человек: в Киевской ОГА рассказали о нарушении карантина населением

19 марта, 2020, 14:53

На Киевщине накажут 2 водителя: везли более 10 человек в маршрутках

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы КОДА Василий Володин на брифинге, передает Еспресо.TV .

"За последние сутки правоохранители области зафиксировали в районах ряд нарушений, связанных с чрезвычайной ситуацией и всеукраинским карантином. А именно: выявлены факты запрещенной торговли магазинами, деятельность нелегальных рынков в городах Ирпень, Бровары, Борисполь", - заявил он.

По его словам, всех нарушителей будут привлечены к ответственности.

Володин добавил, что за последние 2 суток правоохранители привлекли к ответственности несколько человек. В частности, водителя в Борисполе, который перевозил в маршрутке более 10 пассажиров, и междугородной перевозчика за такое же нарушение.

В.и.о председателя КОДА отметил, что сейчас цель городской власти "минимизировать количество людей на улицах и их скопления в помещениях и транспорте".

Напомним, в одной из киевских больниц медсестры из Киевской области отказываются выходить на работу из-за отмены маршруток из пригорода

Киевские власти заявили, что с 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно