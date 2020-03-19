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Espreso.tvОбществоСША приостановили выдачу виз в большинстве стран

США приостановили выдачу виз в большинстве стран

Соединенные Штаты в среду приостановили выдачу всех иммиграционных и неиммиграционных виз в большинстве стран мира из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, передает Голос Америки .

Ортагус не уточнила, в консульствах каких именно стран приостановлена работа визовых служб. Представитель ведомства добавила, что американские дипломатические миссии продолжат оказывать экстренные визовые услуги, "по мере наличия ресурсов". Кроме того, по-прежнему будут предоставляться все услуги для граждан США.

Дипмиссии возобновят выдачу виз как можно скорее, добавила Ортагус, впрочем даты не уточнила.

 
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