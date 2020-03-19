Советник Авакова дал свой прогноз по чрезвычайному положению: комендантский час, на улицах будут проверять температуру граждан

Об этом на странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны. Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не будет понимать, будет нести суровое наказание", - написал Варченко.

Он отмечает, что "права на приватность своей жизни, личные данные, тайну передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье".

Также советник министра внутренних дел анонсирует: установление комендантского часа; особый порядок распределения продуктов питания; мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и переориентацию производства; быстрое устранение руководителей госпредприятий, организаций и учреждений, которые будут ненадлежащим выполнять задания; ограничение свободы передвижения и штрафы за нарушение домашней самоизоляции; радикальное уменьшение объемов розничных наличных расчетов (вместо оплаты товаров и услуг банковскими карточками); каждый будет иметь в кармане антисептик, на лице - маску, а на руках - перчатки; максимальное привлечение правоохранительными органами к ответственности "вымогателей и мошенников, пытающихся заработать на беде"; бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые передвигаются на улице, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.

По словам Ивана Варченко, ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. "В крайнем случае - граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин".

"Органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живут пенсионеры или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов", - отметил советник министра.

Варченко назвал такие меры "победой здравого смысла", а не "поражением демократии".