Сделать россиянами: Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по русскому на гражданство РФ
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, сообщает "Настоящее время" .
Теперь граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским, могут не сдавать экзамен, если докажут, что они или их родственники по прямой линии сейчас или в прошлом постоянно жили на территории России. Способы доведения этого должно разработать Министерство внутренних дел России, но в теории для этого может хватить свидетельства о рождении или другого документа, в котором указано место рождения заявителя или место рождения или прописка родителей заявителей.
Поправку, позволяет не сдавать экзамены по русскому языку гражданам Беларуси и Украины, внесло в 2019 году в Госдуму правительство после рекомендации МВД России. В течение нескольких месяцев закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
Одновременно с этим правительство подготовило законопроект о том, что российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от паспорта другой страны, также будут отменены требования к претендентам гражданства о непрерывное проживание на территории России в течение пяти лет и необходимость подтверждать законный источник доходов.
Депутат Константин Затулин не скрывал, что это делается для массовой раздачи российских паспортов и для того, чтобы можно было массово "паспортизовать" диаспору за рубежом.
"Миллионы россиян живут за границей и хотели бы стать гражданами России", - объяснял он.
- Российская Федерация выдала около 156 000 российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. СНБО Украины имеет списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта.
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