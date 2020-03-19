 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСделать россиянами: Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по русскому на гражданство РФ

Сделать россиянами: Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по русскому на гражданство РФ


фото: moldovanews
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка: этот статус нужен при получении гражданства России

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, сообщает "Настоящее время" .

Теперь граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским, могут не сдавать экзамен, если докажут, что они или их родственники по прямой линии сейчас или в прошлом постоянно жили на территории России. Способы доведения этого должно разработать Министерство внутренних дел России, но в теории для этого может хватить свидетельства о рождении или другого документа, в котором указано место рождения заявителя или место рождения или прописка родителей заявителей.

Поправку, позволяет не сдавать экзамены по русскому языку гражданам Беларуси и Украины, внесло в 2019 году в Госдуму правительство после рекомендации МВД России. В течение нескольких месяцев закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Одновременно с этим правительство подготовило законопроект о том, что российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от паспорта другой страны, также будут отменены требования к претендентам гражданства о непрерывное проживание на территории России в течение пяти лет и необходимость подтверждать законный источник доходов.

Депутат Константин Затулин не скрывал, что это делается для массовой раздачи российских паспортов и для того, чтобы можно было массово "паспортизовать" диаспору за рубежом.

"Миллионы россиян живут за границей и хотели бы стать гражданами России", - объяснял он.

  • Российская Федерация выдала около 156 000 российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. СНБО Украины имеет списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать