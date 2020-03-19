Сделать россиянами: Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по русскому на гражданство РФ

19 марта, 2020, 09:48

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка: этот статус нужен при получении гражданства России

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, сообщает "Настоящее время" .

Теперь граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским, могут не сдавать экзамен, если докажут, что они или их родственники по прямой линии сейчас или в прошлом постоянно жили на территории России. Способы доведения этого должно разработать Министерство внутренних дел России, но в теории для этого может хватить свидетельства о рождении или другого документа, в котором указано место рождения заявителя или место рождения или прописка родителей заявителей.

Поправку, позволяет не сдавать экзамены по русскому языку гражданам Беларуси и Украины, внесло в 2019 году в Госдуму правительство после рекомендации МВД России. В течение нескольких месяцев закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Одновременно с этим правительство подготовило законопроект о том, что российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от паспорта другой страны, также будут отменены требования к претендентам гражданства о непрерывное проживание на территории России в течение пяти лет и необходимость подтверждать законный источник доходов.

Депутат Константин Затулин не скрывал, что это делается для массовой раздачи российских паспортов и для того, чтобы можно было массово "паспортизовать" диаспору за рубежом.

"Миллионы россиян живут за границей и хотели бы стать гражданами России", - объяснял он.