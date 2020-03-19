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Espreso.tvОбществоРоссияне на Донбассе бьют с запрещенного оружия, пострадали 3 бойца ООС

Россияне на Донбассе бьют с запрещенного оружия, пострадали 3 бойца ООС

В среду, 18 марта, российские войска на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции, в тома числе из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли рядом с песком из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Павлополя - с 82-мм минометов - 23 мины; неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов в районе населенного пункта Красногоровка - со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били рядом с Крымским из минометов калибра 120 мм - 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Счастье - с 82-мм минометов - 2 мины; неподалеку Новотошковское - из минометов калибра 120 мм - 12 мин; рядом с Южным - с станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела; вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем; неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, российские террористы дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

18 марта в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил подверглись боевых поражений.

С начала суток 19 марта по состоянию на 7:00 российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - из минометов калибра 120 мм - 6 мин и станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили обстрел вблизи населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

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